Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.

Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

Политика Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

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