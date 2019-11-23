Футбол
Бомбардир.руМалком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»
Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.
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Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Армия и оружие
Турция атакует курдов боевыми дронами
Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).
Политика
Почему слова Юмашева о ротации Ельцин/Путин важны для трансфера-2024
Уже два дня не утихают споры вокруг слов Валентина Юмашева, главы администрации президента Бориса Ельцина, о том, что Владимир Путин с вероятностью в 99% уйдет из власти в 2024 году.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
Жириновский предложил изменить пределы самообороны
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения правил самообороны.
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москву придет оттепель
Оттепель сменит морозную погоду в столице уже во второй половине недели, принеся с собой немного снега.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Общество
Жительница Китая сломала десять ребер во время кашля
Медицинское обследование показало, что кости были хрупкими и с низкой плотностью.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Шоу-бизнес
Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Анна Седокова впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Музыка
Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Общество
В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей
Депутат предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на реализацию программы, которую Юрков предложил условно назвать "Семья в театре".
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Путешествия
Названы популярные направления для туризма на Новый год
Самым популярным новогодним направлением для отдыха внутри России стали курорты Краснодарского края - Красная Поляна и Сочи, а также Крым и Кавказские минеральные воды.