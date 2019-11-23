Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

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«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

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Малком: Мне приходят сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»

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