Футбол
Бомбардир.руМалком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»
Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.
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Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Армия и оружие
Российские военные проведут инспекцию в Португалии
Группа российских инспекторов проверит военные объекты в одном из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности.
Экономика
Тегеран попросил у Москвы еще два миллиарда долларов
По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Футбол
Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Общество
Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке проведения медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года.
Здоровье
Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию
Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Кино
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Игры
Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Специалисты, изучив найденные в Южной Америке древние останки змей, сообщили о наличии у них задних конечностей.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Кино
Мединский рассказал, как его жена посмотрела пиратский фильм
Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Происшествия
Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми
Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.