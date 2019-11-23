Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.

Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

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Экономика Тегеран попросил у Москвы еще два миллиарда долларов По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.

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