Футбол

Sport24.ruSport24.ruМалком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

«Зенит» дал мне возможность играть в футбол, поэтому я здесь. Когда тренер «Барселоны» давал мне шанс, я делал свою работу и делал неплохо, поэтому фанаты команды любят меня. Они просят меня вернуться в «Барселону», но в жизни всегда есть выбор, а мне хочется играть.
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

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«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

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