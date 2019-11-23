Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

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