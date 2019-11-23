Футбол
Спорт-ЭкспрессМалком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хочу поиграть везде»: Малком рассказал о теплых отношениях с фанатами «Барселоны»
Петербургский дневниквчера в 23:55
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Политика
Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга
Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK.
Театры
Театр Олонхо переехал на новую сцену
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Общество
В России начинается масштабная распродажа
Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.
Экономика
Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний
Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.
Происшествия
В Балакове погибла провалившаяся под лед 7-летняя девочка
Днем 24 ноября две девочки гуляли возле пруда неподалеку от ул. Академика Жука. Одна из них предложила подруге выйти на лед.
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Футбол
«Арсенал» — «Краснодар»: Газинский впервые в сезоне вышел на поле
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые в нынешнем сезоне вышел на поле.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют оттепель в Москве в середине недели
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
Теннис
Сборная Испании в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Испании по теннису в шестой раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса, в решающем матче Финала турнира, который прошел в Мадриде, обыграв со счетом 2-0 канадцев.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Общество
На Кубани Азовское море на 100 метров отошло от берега
На Кубани Азовское море почти на 100 метров отошло от берега, что произошло за короткий отрезок времени.
Футбол
Канте объяснил, почему не перешёл в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Н’Голо поговорил о попытках «ПСЖ» подписать его.
Политика