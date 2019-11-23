Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМалком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

Sport24.ruвчера в 06:24

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Спорт-Экспресс15:48

Малком: мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону»

Чемпионат15:26

«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

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Малком: «„Зенит“ даёт мне возможность играть»

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Малком: «Фанаты „Барселоны“ любят меня и пишут по поводу возвращения»

Sports.ru15:26

«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

Sportbox.RU16:02
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

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