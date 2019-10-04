Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Скоро вернусь на поле». Малком рассказал о своей травме

Форвард «Зенита» Малком предложил болельщикам не беспокоиться за его здоровье, заверив, что скоро он вернется на поле. Напомним, бразильский новичок «Зенита» не играет уже почти два месяца.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком пообещал в скором времени вернуться на поле

Форпост Северо-Запад10:18

«Скоро вернусь на поле». Малком рассказал о своей травме

Нева Спорт09:38

Малком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»

Спорт-Экспресс08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
Политика

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Политика

Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
ТАСС 08:23
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Общество

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия 09:31
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество

Метро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей

Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.
RT на русском 10:00
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 02 октября в 12:02
Происшествия

На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников

Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.
Российская газета 03:53
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

BFM.ru 09:50
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новости 07:35
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Общество

В Екатеринбурге начинают проектировать вторую ветку метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать проектирование второй ветки метро.
URA.Ru 08:24
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество

Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж

Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru 10:09
Происшествия

В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника

В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
Новый День 08:27
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА проиграли и во втором туре Лиги Европы

«Краснодар» и ЦСКА проиграли и во втором туре Лиги Европы – теперь выйти в весеннюю часть турнира будет очень сложно.
Давыдов.Индекс 09:30
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Футбол

Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
RT на русском 09:14
Политика

В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Аргументы недели 03:07
Технологии

На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы

На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Фигурное катание

Медведева победила на Shanghai Trophy

RT на русском 09:23
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Политика

Корпорация «Вымпел» помогает Китаю в создании СПРН

ТАСС 07:40
Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное