Лига чемпионов
Нева Спорт«Скоро вернусь на поле». Малком рассказал о своей травме
Форвард «Зенита» Малком предложил болельщикам не беспокоиться за его здоровье, заверив, что скоро он вернется на поле. Напомним, бразильский новичок «Зенита» не играет уже почти два месяца.
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Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
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Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
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Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество
Метро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей
Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.
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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
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Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru 02 октября в 12:02
Происшествия
На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников
Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.
Российская газета 03:53
Политика
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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Общество
В Екатеринбурге начинают проектировать вторую ветку метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать проектирование второй ветки метро.
URA.Ru 08:24
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество
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Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
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В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
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Аргументы недели 03:07
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На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
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Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
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