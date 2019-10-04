Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессМалком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»
Нападающий «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться за его здоровье и заверил, что скоро вернется на поле.
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Театры
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BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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В документе поручается управделами президента обеспечить в Доме союзов временное размещение Госдумы, подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных управделами организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности нижней палаты парламента.
Известия вчера в 12:12
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Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
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Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
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Телепрограмма вчера в 07:00
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В России добыли уникальный алмаз-матрешку
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Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
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Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.
Lenta.ru 11:02
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Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
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Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
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