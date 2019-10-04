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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМалком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»

Нападающий «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться за его здоровье и заверил, что скоро вернется на поле.
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Нападающий «Зенита» Малком раскрыл подробности своей травмы

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«Скоро вернусь на поле». Малком рассказал о своей травме

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