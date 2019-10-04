Как отметил спортсмен, он полностью ощущает поддержку руководства и партнёров по «Зениту». «Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.

Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

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