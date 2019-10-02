Футбол
Бомбардир.руМалком может сыграть за «Зенит» после международной паузы
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
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Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости 13:14
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Трамп захотел поладить с Россией
Политик заявил, что никто не действует жестче по отношению к России, чем он сам.
Газета.Ru 15:59
Энергетика
Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть
В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться.
Lenta.ru 08:03
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
Недвижимость
Цены на омские новостройки за лето выросли
Средняя цена квадратного метра в российских новостройках за три месяца выросла на 3,3 %. Темпы подорожания вызвал переход строительной отрасли на проектное финансирование, говорится в сообщении "Avito Недвижимость".
Омск здесь 02:26
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД
Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Политика
Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Кино
Ален Делон снова появится на большом экране
Профиль 16:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо
Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
RT на русском 16:10
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Экономика
ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК 12:25
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Интернет
В Google Maps появится режим инкогнито
"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.
ТАСС 09:29
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02