Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

Спорт день за днем

Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Спорт день за днем

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