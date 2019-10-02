Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Несчастный случай. Почему «Зенит» все еще не может рассчитывать на Малкома

Спорт-Экспресс14:40

Малком может вернуться на поле после матчей сборных

Sports.ru13:15

Форвард «Зенита» Малком вернётся встрой в середине октября

Sport.ru09:12

Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Бомбардир.ру09:44

Юрий Васильков: Какая-то мутная история с Малкомом. «Зенит» говорит одно, законы спортивной травматологии – другое

Спорт день за днем12:35

Стали известны сроки возвращения Малкома

Газета.Ru09:28

Источник: «Восстановление Малкома немного затянулось»

ProstoProSport10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:03, Вашингтон
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости 13:14
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Наука

От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону 13:00
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Политика

Трамп захотел поладить с Россией

Политик заявил, что никто не действует жестче по отношению к России, чем он сам.
Газета.Ru 15:59
Энергетика

Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться.
Lenta.ru 08:03
Футбол

Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Политика

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
Недвижимость

Цены на омские новостройки за лето выросли

Средняя цена квадратного метра в российских новостройках за три месяца выросла на 3,3 %. Темпы подорожания вызвал переход строительной отрасли на проектное финансирование, говорится в сообщении "Avito Недвижимость".
Омск здесь 02:26
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Здоровье

Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год

Life.ru 12:27
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Политика

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Кино

Ален Делон снова появится на большом экране

Профиль 16:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное мясо

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

RT на русском 16:10
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Экономика

ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.
РБК 12:25
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Интернет

В Google Maps появится режим инкогнито

"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.
ТАСС 09:29
Происшествия

В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Культура

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное