Футбол
Sports.ruМалком может вернуться на поле после матчей сборных
Полузащитник «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы бедра. Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных. Первоначальные сроки восстановления составляли 6 недель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Васильков: Какая-то мутная история с Малкомом. «Зенит» говорит одно, законы спортивной травматологии – другое
Спорт день за днемвчера в 12:35
Несчастный случай. Почему «Зенит» все еще не может рассчитывать на Малкома
Спорт-Экспрессвчера в 14:40
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Театры
Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
Политика
Меркель не видит оснований для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя договоренности трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявила, что предпосылок для снятия с России санкций нет, но существуют условия для саммита «нормандской четверки», передает ТАСС.
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
Общество
Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Транспорт
Трутнев рассказал во Владивостоке, как надо ремонтировать дороги
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Политика
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.
Здоровье
Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Политика
В МИД Великобритании приветствуют подписание «формулы Штайнмайера»
Британский МИД положительно оценивает подписание "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Шоу-бизнес
Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество
Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз".
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.
Армия и оружие
Пхеньян подтвердил пуск баллистической ракеты нового типа с подлодки
Северная Корея официально подтвердила проведение тестового пуска баллистической ракеты нового типа с подводной лодки.
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Происшествия
Подполковник МЧС записал разоблачающее видео и покончил с собой
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.