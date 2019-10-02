Полузащитник «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы бедра. Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных. Первоначальные сроки восстановления составляли 6 недель.

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Малком может вернуться на поле после матчей сборных

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