Футбол

Sports.ruSports.ruМалком может вернуться на поле после матчей сборных

Полузащитник «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы бедра. Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных. Первоначальные сроки восстановления составляли 6 недель.
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