Лига чемпионов
Газета.RuМалком не поможет «Зениту» в матче с «Лионом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не сможет помочь своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона", передает РИА "Новости". Об этом рассказал главный тренер российского клуба Сергей Семак.
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Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.
— Сергей Семак, российский футболистPiter.tv вчера в 14:01
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