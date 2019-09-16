Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuМалком не поможет «Зениту» в матче с «Лионом»

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не сможет помочь своей команде в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона", передает РИА "Новости". Об этом рассказал главный тренер российского клуба Сергей Семак.
Читать в источнике
Комментировать
Сергей Семак
Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.
— Сергей Семак, российский футболистPiter.tv вчера в 14:01

Подробнее о событии

«Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию». Семак — о первом матче в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 13:52

Семак — о «Лионе», Лиге чемпионов и Караваеве

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Семак: «Лион» достаточно сбалансирован, у него огромный потенциал

Чемпионатвчера в 13:20

Сергей Семак: «„Лион“ — очень молодая команда, у нее огромный потенциал»

Матч ТВвчера в 13:46

Сергей Семак: «Караваеву нужно время на адаптацию. У него есть шансы заиграть в „Зените“»

Sports.ruвчера в 13:23

Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта

Советский спортвчера в 13:30

Малком пропустит матч Лиги чемпионов против «Лиона»

РИА Новостивчера в 13:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Футбол

«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Экономика

В Подмосковье появятся два новых платных моста

По словам гендиректора компании «Платная дорога» Вадима Коваленко, мосты построят без привлечения средств из регионального бюджета.
Live24 02:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Происшествия

Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Газета.Ru 01:55
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Происшествия

В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника

Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:57
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия

В СК проводится служебная проверка в связи с делом Голунова

В Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала фото в мини-платье

Знаменитость опубликовала фото в красном мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами.
Дни24 03:57
Происшествия

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Общество

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Энергетика

Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

RT на русском вчера в 03:04
Политика

Самолет МС-21 совершил первый международный полет

Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
Российская газета вчера в 09:06
Авто

Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari

Motorsport.com Russia 04:42
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
Культура

В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana

Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда 15 сентября в 04:03
Общество

Шохин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется гибкое законодательство, позволяющее решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке, заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
РБК 06:16
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Футбол

«Ахмат» уступил в гостях «Ростову»

Вестник Кавказа вчера в 15:31
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное