Футбол

PrognozistPrognozistМалком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

Как сообщает официальный сайт клуба «Зенит», бразилец Малком, недавно перешедший из «Барселоны», успешно перенес операцию и в ближайшие пару месяцев точно не поможет команде.
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