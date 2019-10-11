Футбол
PrognozistМалком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»
Как сообщает официальный сайт клуба «Зенит», бразилец Малком, недавно перешедший из «Барселоны», успешно перенес операцию и в ближайшие пару месяцев точно не поможет команде.
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Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
ТАСС 08 октября в 09:02
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Теннис
Шарапова пропустит турнир в Люксембурге
Россиянка Мария Шарапова не примет участие в турнире в Люксембурге. Она снялась с соревнования из-за травмы плеча, сообщает Twitter турнира.
Спорт-Экспресс 12:57
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 17:58
Политика
Зеленский рассказал, какие продукты покупает
Газета.Ru 16:24
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости вчера в 04:30
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Политика
Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Наука
В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»
Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.
Naked Science вчера в 04:25
Армия и оружие
Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Вести.Ru 18:31
Общество
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском 18:23
Происшествия
Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка
В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Московский Комсомолец 04:14
Авто
Началось производство Lada Vesta с вариатором
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Motor вчера в 04:09
Спорт
Ангелина Мельникова выиграла бронзу в многоборье на Чемпионате мира
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает «Р-Спорт».
МОЁ! Оnline Воронеж 13:03
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22