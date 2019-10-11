Как сообщает официальный сайт клуба «Зенит», бразилец Малком, недавно перешедший из «Барселоны», успешно перенес операцию и в ближайшие пару месяцев точно не поможет команде.

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Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

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