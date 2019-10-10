Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

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Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

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