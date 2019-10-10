Футбол
РИА НовостиМалком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
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Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
RT на русском 05:11
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море
Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Life.ru вчера в 11:04
Политика
Зарплаты и пенсии военным решили снова проиндексировать
Комитет Государственной Думы по обороне намерен внести поправки об индексации зарплат и пенсий военных ко второму чтению бюджета на 2020 год.
Суть событий 04:37
Происшествия
Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Газета.Ru 03:23
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Транспорт
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге
Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
WomanHit.ru вчера в 08:04
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Наука
Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей
Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.
Хайтек+ вчера в 07:43
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 08 октября в 09:58
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Происшествия
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Происшествия
На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
Коммерсантъ 04:24
Армия и оружие
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Футбол
Клопп: «Не знаю, хотел ли бы я получить работу в сборной Германии»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил слухи, которые отправляют его в сборную Германии в 2022 году.
ProstoProSport 05:30
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 03:49
Гаджеты
Плата MSI Creator TRX40 для процессоров Ryzen Threadripper 3000 подтверждена
Тайваньский производитель MSI подтвердил на своём сайте скорое появление системных плат под новые и пока не выпущенные процессоры Ryzen Threadripper 3000-й серии.
Игромания.ру вчера в 17:19
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Политика
Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов
Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.
Вечерний Волгоград вчера в 11:58