Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Политика Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Политика Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО «Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.

Общество Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.

Происшествия На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Политика Зеленский хочет продолжать переговоры с Путиным по возвращению граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу передачи Киеву украинцев.

Армия и оружие Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний автомата Калашникова двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.