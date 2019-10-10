Футбол
РИА НовостиМалком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Гаджеты
Электрический Volvo XC40 получит новую мультимедийную систему
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Газета.Ru вчера в 07:31
Происшествия
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.
РИА Новости вчера в 05:10
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Армия и оружие
Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Футбол
Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
RT на русском 01:08
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Lenta.ru 03:24
Футбол
Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины
Красная весна вчера в 17:22
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Технологии
Банковские карты в РФ начнут выдавать через мессенджеры
Банковские карты в РФ в ближайшее время начнут выдавать через мессенджеры.
Вечерний курьер 03:50
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Происшествия
В Калининграде изъяли свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя
РИА Новости вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета 01:51
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM 08 октября в 04:28
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Единоборства
Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 06:45
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Экономика
ЦБ РФ сомневается в необходимости выпуска национальной криптовалюты
Банк России сомневается в необходимости выпуска национальной криптовалюты: рисков много, а преимущества неочевидны, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМ 03:54
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Политика
Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс
ТВ Центр вчера в 09:52