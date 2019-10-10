«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком. Бразилец не вернётся на поле до зимней паузы.

Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы

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