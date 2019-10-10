Футбол

ЧемпионатЧемпионатМалком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком. Бразилец не вернётся на поле до зимней паузы.
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«Малком успешно прооперирован». Рабинер — о новичке «Зенита»

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Малкома прооперировали в Финляндии, в этом году он уже не сыграет

78.ru03:10

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Матч ТВ03:40

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

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Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

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Шоумен и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов.
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Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.
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Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
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Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

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Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
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Трейлер Deliver Us The Moon: лунная миссия для спасения человечества

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Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
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«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям

Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Curiosity обнаружил древний оазис на Марсе

Марсоход NASA Curiosity при изучении кратера Гейла на Красной планете обнаружил обогащенные минеральными солями породы, свидетельствующие о наличии в древности системы неглубоких соленых водоемов.
Российская газета 08 октября в 09:44
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Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
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В Оренбуржье перед судом предстанет банда экс-полицейских

В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых бывших сотрудников УМВД региона.
АиФ Оренбург 08:29
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Взрыв произошел возле аэропорта в Австрии

Взрыв произошел неподалеку от аэропорта австрийского города Линц, сообщает Reuters. Видео с места опубликовано в Twitter одним из очевидцев.
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Бывшая первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США

Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
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Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов

Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
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Саратовским полицейским предъявили обвинение по делу о пытках утюгом

Троим сотрудникам полиции, задержанным за пытки задержанного утюгом, предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
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Парламент Нидерландов требует расследовать роль Украины в деле MH17

Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству страны по расследованию роли Украины в крушении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, который разбился 17 июля 2014 года.
РЕН ТВ 08 октября в 17:05
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