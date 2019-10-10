Футбол
ЧемпионатМалком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы
«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком. Бразилец не вернётся на поле до зимней паузы.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Политика
Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.
Lenta.ru 06:53
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев предсказал провал шоу Бузовой и Батрутдинова
Шоумен и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов.
ФАН 04:54
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Спорт
Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке
«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.
ФАН 08:06
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Космос
Curiosity обнаружил древний оазис на Марсе
Марсоход NASA Curiosity при изучении кратера Гейла на Красной планете обнаружил обогащенные минеральными солями породы, свидетельствующие о наличии в древности системы неглубоких соленых водоемов.
Российская газета 08 октября в 09:44
Политика
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
Происшествия
В Оренбуржье перед судом предстанет банда экс-полицейских
В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых бывших сотрудников УМВД региона.
АиФ Оренбург 08:29
Происшествия
Взрыв произошел возле аэропорта в Австрии
Взрыв произошел неподалеку от аэропорта австрийского города Линц, сообщает Reuters. Видео с места опубликовано в Twitter одним из очевидцев.
Lenta.ru 05:52
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Теннис
Бывшая первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США
Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
Газета.Ru 08:14
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Soccer.ru 07:44
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Экономика
Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов
Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными.
ТАСС 04:30
Происшествия
Саратовским полицейским предъявили обвинение по делу о пытках утюгом
Троим сотрудникам полиции, задержанным за пытки задержанного утюгом, предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Инфо24 вчера в 04:45
Политика
Парламент Нидерландов требует расследовать роль Украины в деле MH17
Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству страны по расследованию роли Украины в крушении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, который разбился 17 июля 2014 года.
РЕН ТВ 08 октября в 17:05