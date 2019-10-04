В пятницу, 4 октября, полузащитник «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться о его здоровье и заверил, что в скоро времени вернётся на поле. Также футболист заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства сине-бело-голубых и одноклубников.

Малком пообещал в скором времени вернуться на поле

Происшествия Катер врезался в берег Иркутского водохранилища Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".

Хоккей Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс» Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.

Политика Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Кино Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".