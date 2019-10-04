Лига чемпионов

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападМалком пообещал в скором времени вернуться на поле

В пятницу, 4 октября, полузащитник «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться о его здоровье и заверил, что в скоро времени вернётся на поле. Также футболист заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства сине-бело-голубых и одноклубников.
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Источник рассказал, когда Малком вернется в состав «Зенита»

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Форвард «Зенита» Малком пообещал скоро вернуться на поле

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Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

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Малком пообещал в скором времени вернуться на поле

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Малком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»

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