В пятницу, 4 октября, полузащитник «Зенита» Малком попросил болельщиков не беспокоиться о его здоровье и заверил, что в скоро времени вернётся на поле. Также футболист заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства сине-бело-голубых и одноклубников.

Малком пообещал в скором времени вернуться на поле

Политика Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".

Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Общество Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8 Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.