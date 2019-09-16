Лига чемпионов
РИА НовостиМалком пропустит матч Лиги чемпионов против «Лиона»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не примет участия в выездном матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер российской команды Сергей Семак.
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Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.
— Сергей Семак, российский футболистPiter.tv вчера в 14:01
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