Футбол
Спорт день за днемМалком рассказал, что в России не сталкивался с расизмом
Бразильский вингер «Зенита» Малком заявил, что не фанаты сине-бело-голубых не оскорбляли его на расистской почве.
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Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Политика
Украинский генерал назвал «уязвимости» Крымского моста
Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Политика
Трамп озаботился демократией и правами человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Политика
Жириновский не исключил превентивного уничтожения Украины
Украину придется «превентивно уничтожить», если страна не прекратит быть «поджигателем войны».
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности
Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
По словам депутата, поправки предполагают введение бесплатного проезда по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Происшествия
Восемь кадетов остаются в больнице после ДТП в Иркутской области
Гаджеты
AMD Ryzen 7 2700X возглавил Топ-10 самых популярных процессоров в крупнейшем интернет-магазине США, в десятке – восемь CPU AMD и только два Intel
В Топ-10 самых востребованных процессоров на Amazon вошло восемь CPU AMD и только две модели Intel.
Общество
Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии
Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Экономика
Банк «ВТБ» снизил процентные ставки по ипотеке
С 27 ноября по 31 декабря 2019 года по сниженной ставке 8,4% банк кредитует покупателей с большим первоначальным взносом — от 50% от стоимости квартиры.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Происшествия