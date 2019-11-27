Бразильский вингер «Зенита» Малком заявил, что не фанаты сине-бело-голубых не оскорбляли его на расистской почве.

Малком рассказал, что в России не сталкивался с расизмом

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