Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России. Его Малком сравнил с чемпионатом Франции. Ранее бразилец защищал цвета "Бордо" в Лиге 1.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Здоровье ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.

Общество Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

Технологии В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

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Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года "Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

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