Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМалком сравнил чемпионаты Франции и России

Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России. Его Малком сравнил с чемпионатом Франции. Ранее бразилец защищал цвета "Бордо" в Лиге 1.
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Малком назвал любимых игроков

Спорт-Экспресс21:50

Малком — о борьбе с коронавирусом: мне сложно, но надо думать не о себе, а о близких

Чемпионат20:17

Малком: «Неймар — один из лучших игроков в мире. Проблема не в его трансфере»

Матч ТВ18:12

Малком: «Уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковый»

Sport24.ru18:01

Малком: Чемпионаты России и Франции примерно одного уровня

Советский спорт19:04

Малком: «Неймар – один из лучших игроков мира и может взять ЛЧ с ПСЖ»

Soccer.ru20:10

Малком: «Первые пять месяцев в России были худшими в моей жизни»

Евро-футбол.ру17:36
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 08:51
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 21:56
Здоровье

ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Газета.Ru 21:58
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Lenta.ru 21:26
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 21:05
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor 05:13
Здоровье

В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус

В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.
Вести Кузбасс 02:21
Наука

Биологи доказали, что дружба продлевает жизнь летучим мышам

REGNUM 05:26
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Сommuna.ru вчера в 10:40
Энергетика

Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
РИА Новости 13:28
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru 21:11
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Кино

Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса

Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Культуромания 07:50
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 21:49
Шоу-бизнес

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

Wday.ru 00:19
Шоу-бизнес

К 125-летию со дня рождения Леонида Утесова Google создал дудл

К 125-летию со дня рождения советского певца и актера Леонида Утесова Google создал специальный дудл.
РЕН ТВ 19:05
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
ТАСС 18:57
Политика

Весенний призыв в армию не станут переносить из-за коронавируса

Несмотря на угрозу распространения новой инфекции, весенняя призывная кампания в текущем году пройдёт без изменений с 1 апреля по 15 июля.
НовостиВолгограда.ру 07:11
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 05:03
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
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