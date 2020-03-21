Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruМалком сравнил чемпионаты Франции и России
Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России. Его Малком сравнил с чемпионатом Франции. Ранее бразилец защищал цвета "Бордо" в Лиге 1.
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Энергетика
Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Здоровье
ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Авто
Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль
Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Здоровье
В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус
В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Энергетика
Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов
Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Кино
Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса
Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Шоу-бизнес
К 125-летию со дня рождения Леонида Утесова Google создал дудл
К 125-летию со дня рождения советского певца и актера Леонида Утесова Google создал специальный дудл.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
Политика
Весенний призыв в армию не станут переносить из-за коронавируса
Несмотря на угрозу распространения новой инфекции, весенняя призывная кампания в текущем году пройдёт без изменений с 1 апреля по 15 июля.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.