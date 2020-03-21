Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМалком сравнил чемпионаты России и Франции

Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net. Форвард перешел в российский клуб в летнее трансферное окно 2019 года из "Барселоны". Он почти играл осенью из-за полученного повреждения.
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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