Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net. Форвард перешел в российский клуб в летнее трансферное окно 2019 года из "Барселоны". Он почти играл осенью из-за полученного повреждения.

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