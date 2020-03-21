Коронавирус
Газета.RuМалком сравнил чемпионаты России и Франции
Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net. Форвард перешел в российский клуб в летнее трансферное окно 2019 года из "Барселоны". Он почти играл осенью из-за полученного повреждения.
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Малком: «Пытаюсь в „Зените“ показать то, что видел у Месси в „Барселоне“»
Спорт-Экспрессвчера в 22:48
Малком — о борьбе с коронавирусом: мне сложно, но надо думать не о себе, а о близких
Чемпионатвчера в 20:17
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Экономика
Роснефть подключилась к действиям ЦБ по стабилизации валютного рынка
Роснефть использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке России, сообщил глава компании Игорь Сечин.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Циклон оставил без света 15 населённых пунктов на Сахалине
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Шоу-бизнес
Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой
Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила от Манукяна подарок за 4 миллиона рублей
Манукян обмолвился, что не пожалел денег на хороший подарок, правда, не стал уточнять, чем конкретно порадовал свою возлюбленную.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Российская музыкальная группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике
На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).
Авто
Автомобили с пробегом в России дорожают
Автомобили с пробегом в России подорожают.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
Мероприятия в честь 75-летия Победы отменены в Великобритании
Власти Великобритании приняли решение об отмене ряда праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы во Второй мировой войне, в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Общество
ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.