Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

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Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

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