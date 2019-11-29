Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
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с чего всё началось

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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

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Нападающий «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского «Коринтианса»

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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