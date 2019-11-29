Футбол
Бомбардир.руМалком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
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Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».Чемпионат07:16
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Нападающий «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского «Коринтианса»
Невские Новости08:42
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