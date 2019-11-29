Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».
Чемпионат07:16

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Чемпионат07:16

Малком тренируется в Бразилии под присмотром сотрудника медицинского штаба «Зенита»

Sport24.ru16:17

Форвард «Зенита» Малком улетел в Бразилию

Фонтанка.Ру08:24

Малком набирает форму после травмы в родной Бразилии

Петербургский дневник07:47

Малком тренируется в Бразилии под присмотром физиотерапевта «Зенита»

РИА Новости08:33

Малком тренируется с «Коринтианс»

Sports.ru07:18

Самый дорогой футболист «Зенита» Малком прибыл в расположение бразильского «Коринтианса»

78.ru08:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Профиль вчера в 07:44
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Единоборства

Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
RT на русском 09:21
Энергетика

Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом

В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
РИА Новости 10:43
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток вчера в 11:33
Футбол

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
РИА Новости 16:40
Политика

Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
News.ru 15:55
Игры

Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря

Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
3DNews вчера в 01:55
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 07:57
Происшествия

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъ 16:12
Происшествия

Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании

В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.
Взгляд.ру 13:47
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru вчера в 01:07
Космос

Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем

Starliner был разработан компанией Boeing для NASA в рамках программы Commercial Crew, целью которой является отказ от сторонних космических кораблей.
Популярная механика 26 ноября в 01:02
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Известия 15:01
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Армия и оружие

Армия США отработает высадку десанта у российских границ

Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов.
Российская газета 01:52
Общество

Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии

Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
РБК 14:25
Экономика

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
ProstoProSport 13:18
Шоу-бизнес

Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Хорошие новости вчера в 10:18
Здоровье

Восемь сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели в США

7 новостей вчера в 23:34
Здоровье

Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура

Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Красная весна 08:06
Здоровье

Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

РИА Новости вчера в 05:14
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Политика

Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное