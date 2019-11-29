Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
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с чего всё началось

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».
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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

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Малком тренируется в Бразилии под присмотром физиотерапевта «Зенита»

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Малком тренируется с «Коринтианс»

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Самый дорогой футболист «Зенита» Малком прибыл в расположение бразильского «Коринтианса»

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Нападающий «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского «Коринтианса»

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
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