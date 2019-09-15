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Версия.ИнфоВерсия.ИнфоМалком «запустит двигатель» «Зенита» в Лиге Чемпионов

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Крайне вероятный выход «Зенита» с первой строчки объясняется рядом факторов. Во-первых, в группе G нет команд, которые по положению в европейском рейтинге опережают питерский клуб. Во вторых, довольно недавно состав пополнил легионер Малком, который однозначно запустит двигатель своей новой команды.
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