Футбол
Версия.ИнфоМалком «запустит двигатель» «Зенита» в Лиге Чемпионов
Крайне вероятный выход «Зенита» с первой строчки объясняется рядом факторов. Во-первых, в группе G нет команд, которые по положению в европейском рейтинге опережают питерский клуб. Во вторых, довольно недавно состав пополнил легионер Малком, который однозначно запустит двигатель своей новой команды.
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Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
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В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
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Ugpressa.ru 09:18
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
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Российская газета 00:46
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
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Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
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Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Политика
Владелец Альфа-банка рассказал о встречах с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год.
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Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
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Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
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Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины
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Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из 15-го сезона сериала "Сверхъестественное".
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В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
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Cyber.sports.ru 14:31
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