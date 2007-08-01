Футбол
Версия.ИнфоМалком «запустит двигатель» «Зенита» в Лиге Чемпионов
Крайне вероятный выход «Зенита» с первой строчки объясняется рядом факторов. Во-первых, в группе G нет команд, которые по положению в европейском рейтинге опережают питерский клуб. Во вторых, довольно недавно состав пополнил легионер Малком, который однозначно запустит двигатель своей новой команды.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
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В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
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Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
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Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
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Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
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Фильм «Кролик Джоджо» победил на кинофестивале в Торонто
Фильм новозеландского режиссера Тайка Вайтити "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF).
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На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
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В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
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OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
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Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
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Телеканал Санкт-Петербург 15:52
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Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
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Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
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Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
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Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.
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«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
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