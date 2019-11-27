Футбол

MetaratingsMetaratingsМалком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве. В «Зените» фанаты нередко просят клуб привлекать свою молодёжь вместо того, чтобы все время кого-то покупать.
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Малком: «Я не сталкивался с расизмом в России. Наоборот, болельщики очень дружелюбны ко мне»

Sport24.ru14:43

Малком заверил: фанаты «Зенита» его не оскорбляли

Спорт-Экспресс14:13

Малком: в России я не видел ни одного случая проявления расизма

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Малком о расизме: «В России не было ни одного случая. Фанаты „Зенита“ просто хотят, чтобы в основу привлекали воспитанников»

Sports.ru14:22

Филипе Малком: «В мой адрес не было никакого проявления расизма со стороны фанатов»

Sportbox.RU15:24

Малком рассказал, что в России не сталкивался с расизмом

Спорт день за днем14:51

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Metaratings15:33
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете

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Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
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РБК вчера в 15:15
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Происшествия

В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Lenta.ru 08:42
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила

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Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»

В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
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Вандалы осквернили статую Ибрагимовича в Мальме

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В Раде усомнились в готовности Зеленского ко встрече с Путиным

Украинский депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что президент Владимир Зеленский не готов к отдельной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
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IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей

Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
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НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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