Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве. В «Зените» фанаты нередко просят клуб привлекать свою молодёжь вместо того, чтобы все время кого-то покупать.

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

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Политика На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

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Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

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Гаджеты IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.