Футбол
ODDS.ru«Мальме» - «Динамо» Киев: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Сведбанк»
Никто не хочет уступать, оттого и забитых мячей в группе B не так много. В первом туре "Мальме" уступил "Динамо" (0:1). Но после этого поражение шведы больше не проигрывали.
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