Футбол

Букмекеры.рфБукмекеры.рфМальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?

Мальме — Динамо (Киев)
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Сведбанк»
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
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