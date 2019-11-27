Футбол
Букмекеры.рфМальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Сведбанк»
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
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