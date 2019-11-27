Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция

Мальме — Динамо (Киев)
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Сведбанк»
В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
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«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция

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«Мальме» — «Динамо» Киев: пройдут ли киевляне дальше?

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«Мальме» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00

«Мальме» - «Динамо» Киев: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы

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«Мальме» – «Динамо» Киев. 28.11.2019. Где смотреть матч онлайн

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Мальме — Динамо Киев. Прогноз, ставки на матч Лиги Европы (28.11.2019)

Букмекеры.рф02:03
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Футбол

«Трабзонспор» проиграл «Хетафе» и лишился шансов выйти в плей-офф ЛЕ

Футболисты турецкого "Трабзонспора" проиграли на своем поле испанскому "Хетафе" в матче группового этапа Лиги Европы и лишились шансов на выход в плей-офф.
РИА Новости 12:55
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Общество

Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели

Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Piter.tv вчера в 09:35
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
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Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start

Афиша Daily 10:40
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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

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Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Общество

Госдума хочет сделать 31 декабря выходным

Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.
РИА ОмскИнформ 00:24
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° вчера в 08:53
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»

Тольятти Онлайн вчера в 13:18
Недвижимость

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК 13:15
Происшествия

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

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Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы

Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Петербургский дневник 11:29
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Lenta.ru 06:32
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

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Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

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Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

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Дни.ру 07:41
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Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Происшествия

В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 04:54
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
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