Футбол
Sport24.ru«Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Сведбанк»
В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
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