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Discover24
Discover24

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

Специалисты уточнили, что явное лидерство по подорожанию маленьких квартир захватила Рязань – здесь цена на них выросла на 29 процентов. В Саратове и Ставрополе этот показатель составил 28,1 и 28,7 процентов соответственно, а в Ульяновске, занимающем четвертую позицию – 27,1%.В источнике
С чего всё началось
Об этом свидетельствуют результаты исследования
 вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир».
Новый Деньвчера в 07:31
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ТАСС

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

ТАСС03:40
Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

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Росбалт

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Росбалтвчера в 05:06
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомостивчера в 06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ruвчера в 05:08
Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

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