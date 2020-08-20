Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

SM News 24

Специалисты уточнили, что явное лидерство по подорожанию маленьких квартир захватила Рязань – здесь цена на них выросла на 29 процентов. В Саратове и Ставрополе этот показатель составил 28,1 и 28,7 процентов соответственно, а в Ульяновске, занимающем четвертую позицию – 27,1%.