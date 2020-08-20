Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%
Цены на малогабаритные квартиры в российских городах выросли в среднем на 13,2% с начала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир". Цены на вторичное жилье анализировались в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
Об этом свидетельствуют результаты исследования
вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир».
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