Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

SM News 25

Цены на малогабаритные квартиры в российских городах выросли в среднем на 13,2% с начала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир". Цены на вторичное жилье анализировались в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.