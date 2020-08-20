Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

Стоимость малогабаритных квартир в российских городах выросла в среднем на 13,2% с начала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Отмечается, что эксперты сравнили цены на вторичное жилье в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Об этом свидетельствуют результаты исследования
 вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир».
Новый Деньвчера в 07:31
Подробнее о событии
ТАСС

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

ТАСС03:40
Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

Говорит Москвавчера в 08:42
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Serviceвчера в 03:22
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомостивчера в 06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ruвчера в 05:08
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалтвчера в 05:06
Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ruвчера в 08:12

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
7

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2,2K

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
49

Грушевский: «ЦСКА заслужил ничью в игре с „Зенитом“ и навяжет борьбу за чемпионство»

Глупо отрицать, что "Зенит" продолжает быть основным претендентом на чемпионство, однако, я надеюсь, что на этот раз этот клуб не будет столь безоговорочным фаворитом, как в прошлом сезоне.
Bobsoccer11:12

В Оренбургской области зафиксированы две новые смерти от коронавируса

Летальных исходов теперь 69: за прошедшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса: это женщины - 1973 года рождения из Орска и 1952 года рождения из Оренбурга - с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Orenday.ru03:32
13