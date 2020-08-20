Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

SM News 23

Стоимость малогабаритных квартир в российских городах выросла в среднем на 13,2% с начала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Отмечается, что эксперты сравнили цены на вторичное жилье в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.