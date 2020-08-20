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Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

Стоимость малогабаритных квартир в российских городах выросла в среднем на 13,2% с начала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Отмечается, что эксперты сравнили цены на вторичное жилье в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Об этом свидетельствуют результаты исследования
 вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир».
Новый День19 августа в 07:31
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ТАСС

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

ТАССвчера в 03:40
Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

Говорит Москва19 августа в 08:42
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru19 августа в 05:08
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В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости19 августа в 06:13
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт19 августа в 05:06
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В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ru19 августа в 08:12
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

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Интерфакс20:27

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Коммерсантъвчера в 16:31
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

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Вести.Ruвчера в 04:20
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Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufa19 августа в 16:59
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«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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Глина и 3D-принтер станут основой строительства в будущем

В своей работе ученые сообщают о прогрессе в создании устойчивого строительного материала, изготовленного из почвы, с дальнейшим использованием 3D-принтера для создания несущей конструкции.
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В ЕАО в суд, почту, налоговую и банк поступили сообщения о минировании

Биробиджан, 21 августа 2020, 04:01 — REGNUM В Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

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АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru20:07

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