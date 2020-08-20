Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%
Стоимость малогабаритных квартир в российских городах выросла в среднем на 13,2% с начала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Отмечается, что эксперты сравнили цены на вторичное жилье в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Об этом свидетельствуют результаты исследования
вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир».
Подробнее о событии
Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России
Говорит Москва19 августа в 08:42