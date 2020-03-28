Коронавирус
Свободная ПрессаМалоимущие семьи с детьми начнут получать выплаты с 1 июня
Правительство России поручило органами исполнительной власти с 1 июня организовать малоимущим семьям ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
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Установлена дата начала ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет
ФедералПрессвчера в 04:52
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