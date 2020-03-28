Правительство России поручило органами исполнительной власти с 1 июня организовать малоимущим семьям ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Малоимущие семьи с детьми начнут получать выплаты с 1 июня

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