Экономика

News.ruNews.ruМалоимущих предлагают освободить от НДФЛ

Малоимущие граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Идея принадлежит главе ВТБ Андрею Костину, который находит, что правительство благосклонно относится к данной инициативе.
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Россиян могут освободить от налогов

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О падении реальных доходов и налоговых льготах для бедных

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Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

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Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

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Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ

News.ru20 ноября в 16:03

Костин видит в правительстве поддержку идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ

ТАСС20 ноября в 14:02
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По данным газеты «Коммерсантъ», «Яндекс» профинансирует большую часть производства нового сезона сериала и станет его сопродюсером.
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На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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