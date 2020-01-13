Экономика
РИА ОренбуржьеРоссиян с низким доходом предложили освободить от НДФЛ
Парламентарии считают, что законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ поспособствует экономическому росту в стране за счет увеличения покупательной способности населения, информирует RT.
Читать в источнике
Оценить434
с чего всё началось
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости12 января в 16:06
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ
ТАСС12 января в 16:07
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Авто
Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4
Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Квинси стал рэпером
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Общество
Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома»
Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Общество
Роскачество представило рекомендации по выбору тушенки
Роскачество опубликовало рекоммендации по выбору тушенки.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Армия и оружие
Для российского спецназа решили создать «летающий танк»
В 2020 году Силы специальных операций Минобороны получат «летающий танк» — уникальный боевой вертолет на основе старого Ми-8.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил отсутствие детей в своем браке
В интервью одном из СМИ Олег Меньшиков поднял болезненную тему и объяснил почему у него с супругой нет детей, об этом сообщает teleprogramma.pro - Ну не получилось у нас.
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
Происшествия
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Наука