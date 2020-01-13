Экономика

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеРоссиян с низким доходом предложили освободить от НДФЛ

Парламентарии считают, что законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ поспособствует экономическому росту в стране за счет увеличения покупательной способности населения, информирует RT.
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с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Власть уже не верит в экономический рост: об отмене НДФЛ для малоимущих

REGNUMвчера в 05:36

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Известия12 января в 21:09

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30
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