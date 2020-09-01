Малоимущим россиянам стало проще списать долги
Новые условия коренным образом отличаются от старых: до этого дня банкротство можно было оформить только при сумме задолженности более 500 тысяч рублей и только через арбитражный суд. Участие в таких судах обходилось дорого и могло длиться годами.В источнике
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