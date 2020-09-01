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Малоимущим россиянам стало проще списать долги

Новые условия коренным образом отличаются от старых: до этого дня банкротство можно было оформить только при сумме задолженности более 500 тысяч рублей и только через арбитражный суд. Участие в таких судах обходилось дорого и могло длиться годами.В источнике
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Первый Тульский

Списание долгов и возобновление авиасообщения: как изменится жизнь россиян в сентябре

Первый Тульскийвчера в 00:25
Профиль

Россияне смогут не выплачивать долги, если у них нет денег

Профильвчера в 20:48
Neva.Today

Малоимущим россиянам упростили списание долгов

Neva.Todayвчера в 17:36
Общественная служба новостей

В России для частных лиц стало доступно внесудебное банкротство

Общественная служба новостейвчера в 20:07
Mockva.ru

В России заработал механизм списания долгов без суда

Mockva.ruвчера в 19:08
Слово и Дело

Механизм списания долгов обанкротившихся россиян без суда заработал в РФ

Слово и Деловчера в 20:28
Lenta.ru

Бедным россиянам упростили списание долгов

Lenta.ruвчера в 17:05

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
RT на русскомвчера в 13:12
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