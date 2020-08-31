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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ru02:49
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфакс04:03
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБК17:00
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24

УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегоднявчера в 03:13
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Канализационные стоки в районе Новороссийска видны даже из космоса

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидат географических наук Лев Десинов, который следит за нашей планетой из космоса, в окрестностях Новороссийска отчетливо видны три крупных слива: в самой Цемесской бухте, в Южной Озереевке и в районе Геленджика.
Наша газета (Новороссийск)вчера в 13:30
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