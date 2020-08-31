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РИА Новости
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАСС17:14
Газета.Ru

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Газета.Ru02:49
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новости19:48
RT на русском

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русском19:32
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфакс04:03
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБК17:00
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
81

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
81

Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
73

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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