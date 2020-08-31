В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Смотрите также
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Путин призвал помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Kia начала продажи в России нового седана K5
В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца
Свердловский областной онкологический диспансер атаковали хакеры
Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2020 года
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Премьер-министр Польши: Вторую мировую войну начали Германия и СССР
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке. Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Во вторник, 1 сентября, в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые позволят российским должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.
РБК17:00
Подробнее о событии