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РИАМО
РИАМО

Россияне получили право оформлять банкротство во внесудебном порядке

Со вторника россиян с непогашенными долгами в 50-500 тысяч рублей могут признавать банкротами во внесудебном порядке, сообщает Федеральное агентство новостей. Процесс признания банкротом будет осуществляться через МФЦ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
ТАССвчера в 17:14
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RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
Давыдов.Индекс

Процедуру банкротства физлиц упростят с 1 сентября

Давыдов.Индекс30 августа в 06:28
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
Инвест-Форсайт

Избавляться от долгов станет проще

Инвест-Форсайт30 августа в 14:24
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Газета Республика Башкортостан

В России оформить банкротство можно будет в МФЦ

Газета Республика Башкортостан30 августа в 01:25

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Газета.Ru08:55
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ruвчера в 01:53
1K

ТАСС: фигурант дела Сергея Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием, признав вину в организации убийств и покушений, передает ТАСС.
Полит.ру03:37
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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