Россияне получили право оформлять банкротство во внесудебном порядке
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Со вторника россиян с непогашенными долгами в 50-500 тысяч рублей могут признавать банкротами во внесудебном порядке, сообщает Федеральное агентство новостей. Процесс признания банкротом будет осуществляться через МФЦ.В источнике
С чего всё началось
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц
С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
ТАССвчера в 17:14
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