Общество

ФедералПрессФедералПрессМалоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Сейчас ведомство намерено рассмотреть этот вопрос.
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В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

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Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъвчера в 08:27

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 07:54

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Комсомольская правдавчера в 07:52

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РБКвчера в 09:29

Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новостивчера в 07:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАССвчера в 07:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
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В Москве задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на женщину после посещения банка.
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