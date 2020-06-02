Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Сейчас ведомство намерено рассмотреть этот вопрос.

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

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