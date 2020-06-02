Общество

ФедералПрессФедералПрессМалоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Сейчас ведомство намерено рассмотреть этот вопрос.
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В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Комсомольская правдавчера в 07:52

Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъвчера в 08:27

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 07:54

Минтруд сообщил о выплате почти 3 млрд руб. на детей от трех до семи лет

РБКвчера в 09:29

В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

Говорит Москвавчера в 07:30

Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новостивчера в 07:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАССвчера в 07:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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Политика

В Китае прокомментировали новую ядерную политику России

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РБК 03:28
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Общество

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

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РБК 04:19
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Экономика

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«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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REGNUM вчера в 17:40
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
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Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Игры

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CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
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Здоровье

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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
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Политика

Казахстан не планирует размещать на своей территории военные базы США

Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:16 — REGNUM Строительство военной базы США на территории Казахстана не стоит в повестке дня двусторонних отношений.
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Шоу-бизнес

Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

Дочь Любови Успенской обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества.
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Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Футбол

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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк выписан из больницы.
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Семин может возглавить «Арсенал»

В следующем сезоне Юрий Семин может возглавить «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем вчера в 06:40
Игры

Sega представила миниатюрную консоль Game Gear Micro

В продаже Game Gear Micro появится 6 октября и только на японском рынке. Выйдут ли приставки в других регионах пока неизвестно.
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Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

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Торбинский: пусть президентом США будет Трамп, чем кто-то другой

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В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
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Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
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