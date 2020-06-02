Общество
ФедералПрессМалоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Сейчас ведомство намерено рассмотреть этот вопрос.
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В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Комсомольская правдавчера в 07:52
Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Коммерсантъвчера в 08:27
В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет
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