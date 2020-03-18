Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий.

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