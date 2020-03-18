Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий.
Читать в источнике
Комментировать619

Подробнее о событии

Петербургский депутат предложила снизить для бизнеса платежи в бюджет на фоне ситуации с коронавирусом

Росбалт18 марта в 11:34

В России малый и средний бизнес отправят на «налоговые каникулы»

ТК Звездавчера в 13:14

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости19 марта в 07:23

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС19 марта в 04:54

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс19 марта в 04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия19 марта в 04:21

Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям

РБКвчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Общество

Главного инфекциониста Ставрополья накажут за нарушение карантина

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу.
РИА Новости 05:19
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Общество

WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Международная жизнь вчера в 06:05
Общество

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
РБК 06:32
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Происшествия

В Подмосковье горит крупный склад

Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM вчера в 05:40
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 вчера в 14:13
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM вчера в 02:45
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Культура

Мацуев дал онлайн-концерт в Московской филармонии

Артисты самых разных жанров решили поддержать публику в трудный период.
РЕН ТВ вчера в 13:37
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
Наука

Лучшее за день. 18 марта

Был ли создан коронавирус в лаборатории, как записать белки нотами и как возник лед на Меркурии, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Индикатор 19 марта в 02:33
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Футбол

Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

Агент российского футболиста Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в английский "Кристал Пэлас".
РИА Новости 06:52
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Футбол

Экс-футболист «Локомотива» и «Анжи» Алиев почеканил туалетную бумагу в супермаркете

Sport24.ru 00:42
Политика

Роман Путин решил создать партию

Вести.Ru вчера в 12:51
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 17:43
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Силуанов: рост ВВП в России в январе-феврале составил 2,3%

В январе-феврале рост ВВП в России составил 2,3%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное