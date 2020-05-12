Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса. Предлагается списать все налоги и взносы за II квартал, за исключением НДС.

Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы

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