Экономика
Афанасий-бизнесМалому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса. Предлагается списать все налоги и взносы за II квартал, за исключением НДС.
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Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
RT на русском 07:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Спорт
V1lat о стриме Sh4dowehhh: «Баннер с рекламой букмекера, ни одного упоминания про благотворительность»
Виталий v1lat Волочай обратил внимание на каналы стримеров, которые освещают матчи благотворительного турнира Gamers Without Borders 2020 по Dota 2. Он отметил, что у Хенрика AdmiralBulldog Анберга и Жана Gorgc Стафановски проставлены ссылки на донаты для благотворительности, а у Евгения Sh4dowehhh Алексеева их нет.
CyberSport.ru 07:51
Общество
Петр Чернышов рассказал, что у Заворотнюк началась ремиссия
RuNews24.ru 06:54
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей 02:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Общество
Школьники России выберут два предмета для сдачи ЕГЭ
Выпускники школ, кто планирует поступать в вузы, выберут два необходимых для поступления предмета, отметил в эфире Россия 24 Глушко.
LentaChel.ru 13 мая в 21:54
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Политика
В МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса
У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 07:28
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ вчера в 09:58
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31
Политика
Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами
Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
iReactor 08:04
Общество
Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись в Петербурге
Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
Авто
Renault представит новый Renault Kaptur в России 21 мая
Российский офис Renault определился с датой премьеры обновленного кроссовера Renault Kaptur — новинка дебютирует 21 мая 2020 года в формате онлайн-презентации.
Автоновости дня 08:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59