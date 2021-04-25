Признаками финансовой пирамиды являются обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центрального банка.
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины станет важным шагом для установления мира.
Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.
Больше трети россиян - 38% - считает месячный доход в 50-80 тысяч рублей достаточным для достойной жизни в России, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.