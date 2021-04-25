Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Малому бизнесу на картели выходит скидка

ФАС снизит для МСП штрафы, чтобы повысить их собираемость ФАС предложила вдвое снизить для малого бизнеса штрафы за картели и антиконкурентные соглашения при их оплате в течение 20 дней.В источнике
Коммерсантъ
ФедералПресс
URA.Ru

Подробнее о событии

Штрафы для бизнесменов снизят в два раза: условие

ФедералПресс23:35

ФАС предложила вдвое снизить штрафы для бизнеса. Но есть условие

URA.Ru19:20

Малому бизнесу на картели выходит скидка

Коммерсантъ18:05
Показать все источники
Интересное

Эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды

Признаками финансовой пирамиды являются обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центрального банка.
Известиявчера в 04:48

Кравчук сообщил об историческом событии на переговорах по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины станет важным шагом для установления мира.
Газета.Ruвчера в 15:43

Минпросвещения проверит учебники по истории после замечания Путина

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.
ТАССвчера в 06:49

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
РИА Новостивчера в 17:50

Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Взгляд.ру24 апреля в 16:21